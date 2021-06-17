10 çocuğunun değil damadının dokusu uydu
Kan ve dokusu 10 çocuğuyla uymayan anne, damadından yapılan nakille sağlığına kavuştu.
İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Duriye Demirdöven'e karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde doktorlar 3 ay önce yaptıkları tetkiklerde Demirdöven'in acil olarak organ nakli olmasına karar verdi.
Yaşlı kadının 10 çocuğu annelerinin sağlığına kavuşması için karaciğer dokularını vermek istedi. Yapılan tetkiklerde doku nakilleri uygun görülmedi. 40 yaşındaki damadı Özgür Güleç'in kan ve dokusu uyunca nakil damattan gerçekleştirildi.
Duriye Demirdöven, "Damadım bana karaciğerini vermesiydi belki burada olmayacaktım" dedi.