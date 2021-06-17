10 çocuğunun değil damadının dokusu uydu

10 çocuğunun değil damadının dokusu uydu





İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Duriye Demirdöven'e karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde doktorlar 3 ay önce yaptıkları tetkiklerde Demirdöven'in acil olarak organ nakli olmasına karar verdi.

Yaşlı kadının 10 çocuğu annelerinin sağlığına kavuşması için karaciğer dokularını vermek istedi. Yapılan tetkiklerde doku nakilleri uygun görülmedi. 40 yaşındaki damadı Özgür Güleç'in kan ve dokusu uyunca nakil damattan gerçekleştirildi.

Duriye Demirdöven, "Damadım bana karaciğerini vermesiydi belki burada olmayacaktım" dedi.

