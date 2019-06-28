1 yıl önce boşandığı eşine pusu kurarak sokak ortasında öldürdü
Mersin'de Filiz Kaplan (42), 1 yıl önce boşandığı eski eşi Murat C. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin Üniversitesi'nde işçi olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk annesi Filiz Kaplan, sabah erken saatlerde işe gitmek için evden çıktı. Sokakta yürüdüğü sırada 1 yıl önce boşandığı eski eşi Murat C.'nin silahlı saldırısına uğrayan kadın, kanlar içinde yere yığıldı, saldırgan koca otomobili ile bölgeden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaplan'ın cansız bedeni yapılan ilk incelemenin ardından cenaze aracı ile Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Murat C.'yi kısa sürede gözaltına aldı.
Öte yandan, acı haberi alarak olay yerine gelen 2 çocuk annesi kadının yakınları, Filiz Kaplan'ın kocasından tehdit aldığı için koruma istediğini öne sürerek, "Öldükten sonra mı koruma verilecek" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Yakınları cesedin yanında uzun süre gözyaşı dökerken, ağabeyi, dakikalarca kardeşinin cansız bedenini izledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA-İHA
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