1 kuruşla başladı, 10 bin antika biriktirdi

Tekirdağ'da yaşayan İsmail Beyan, çocukluğunda eline geçen delikli bir kuruş ile antika eşya toplamaya başladı. Aradan geçen 40 yılda teraziden çömleklere kadar yaklaşık 10 bin eşya biriktiren Beyan, evinin yanı sıra iş yerini de sergi alanı yaptı. Beyan, "100 kilograma yakın da bozuk para topladım" dedi.

