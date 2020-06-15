  • BIST
    109861
  • Dolar
    6,8417
  • Euro
    7,7045
  • Altın
    376,4250
İstanbul
19 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Haliç'teki yürekleri sızlatan görüntüler sonrası harekete geçildi
Libya ordusunun cephe hattındaki hazırlıkları böyle görüntülendi!
Erdoğan duyurmuştu, detaylar ortaya çıktı! Maaşlar yükselecek
KAYSERİ'de, 150 kişinin yaşadığı sokak, bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya a ...
Mustafa Çalışkan'a doçentlik unvanı verildi
ABD savaş uçağı düştü
AB'nin dış ticareti nisanda sert düştü
İran'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 9 bine yaklaştı
İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı
Türkiye ile İran arasında kritik karar!
Edirne girişinde güvenlik tedbirleri artırıldı
Peş peşe depremler sonrası korkutan uyarı!
İç piyasada 35 bin 370 parti ürün denetlendi
İç turizmde hareketlilik başlıyor
Alman ekonomisinde salgın sonrası toparlanma yavaş olacak
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Trabzonspor'da Kovid-19 test sonuçları açıklandı
Yunanistan'da mülteciler meydanlarda sabahlıyor
Bedava tren bileti dağıtacak!
Hafter vahşeti gözler önüne serildi:
Tekne keyfi yağmurun azizliğine uğradı
Koronavirüs nöbetindeki 112 acil ekiplerinin yoğun mesaisi
İstanbul'da FETÖ'ye operasyon

VİDEO GALERİ

Yunanistan'da mülteciler meydanlarda sabahlıyor

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda iltica hakkını elde eden ve bu hakla ülke içi yolculuk yapabilen Afgan aileler, kamptan çıkarıldıktan sonra geldikleri başkent Atina'da Viktoria Meydanı'nda sabahlamak zorunda bırakılıyor.

Yunanistan'da, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilip, mülteciler için uygulanan konaklama programlarının sona ermiş olması nedeniyle Midilli'deki Moria Kampı'ndan ''uzaklaştırıldıklarını'' söyleyen mülteciler, AA muhabirine, kalacak yerlerinin bulunmadığını anlattı.

Aralarında 4 hamile kadın ve çocukların da bulunduğu 66 mülteci, Yunan hükümetinin kendilerine konaklayacak bir yer bulmasını istiyor.

Atina'ya iki gün önce gelen Alireza, "Moria Kampı'nda artık kalamayacağımızı söylediler. 'Atina'ya gidip işlemlerinizi orada yapacaksınız ve kimliklerinizi aldıktan sonra nereye giderseniz gidin' dediler. Bizler de buraya geldik fakat ne paramız ne de kalacak yerimiz var. Kimse bizimle ilgilenmiyor." ifadesini kullandı.

Aynı meydanda kalan başka bir Afgan mülteci de ''Bunu aklım almıyor. Biz mülteciyiz. Burada bizi resmen terk ettiler. Afganistan'a geldiğinizi ve dil bilmediğinizi bir düşünün. Ve kimse size yol göstermiyor. Kendinizi nasıl hissedersiniz." diye konuştu.

"Hükümetin, ırkçı politikasının bir sonucudur"

Atina Belediye Meclisi Üyesi ve Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi (KEERFA) Koordinatörü Petros Konstantinou, Atina Belediyesinin bu tablo karşısında pasif bir tutum sergilediğini vurgulayarak çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Konstantinou, "Bu tablo, hükümetin 11 bin mülteciyi topluma entegre olmaları için gerekli koşulları sağlamadan evsiz bırakan ırkçı politikasının bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

10 bin mülteci, evlerden tahliye edilmekle tehdit ediliyor

Yunanistan'da, AB tarafından finanse edilip, mülteciler için uygulanan konaklama programlarının sona ermiş olması, iltica başvuruları olumlu sonuçlanmış çok sayıda aileyi evsiz kalma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Yarısı başkent Atina'da olmak üzere ev ve kamplarda kalan, aldıkları maddi destek de kesilecek yaklaşık 10 bin mülteci, çeşitli programlar kapsamında kendilerine tahsis edilen evlerden tahliye edilmekle tehdit ediliyor.

KEERFA tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hükümetin vicdansız, ırkçı politikasıyla birçok yaşlı, çocuk, engelli mülteci sokaklarda kalacak." ifadeleri kullanılmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

SON EKLENENLER