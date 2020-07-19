Yerli otomobile kayıtsız kalmadılar! Sayı 500 bini aştı
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "#YenilikteBenDeVarım diyerek TOGG Gemlik’in temeline adını yazdıran 500 bini aşan destekçimize kalpten teşekkür ederiz. Bu ilgiye kayıtsız kalmıyor, 16 Temmuz 16:00’da başlattığımız kampanyayı 16 gün daha uzatıyor ve tüm Türkiye’yi bekliyoruz. " denildi.
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