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Türkiye'nin ilk füze motoru dünya rekoru kırdı

Orta Menzilli Gemi Savar Füzesi için TEI tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen TEI-TJ300 Turbojet Motorunda sevindiren gelişme yaşandı. 240mm çap ile 1342N itki kuvvetine ulaşan motor sınıfında dünya rekorunu kırdı.

"HAVA, DENİZ VE KARA SAVUNMA SİSTEMLERİNE UYGULANABİLECEK"

TEI-TJ300 Turbojet Motoru ile ilgili gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TUSAŞ'ı tebrik etti.

Bakan Varank paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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