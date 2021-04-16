Türkiye'nin ilk füze motoru dünya rekoru kırdı
Orta Menzilli Gemi Savar Füzesi için TEI tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen TEI-TJ300 Turbojet Motorunda sevindiren gelişme yaşandı. 240mm çap ile 1342N itki kuvvetine ulaşan motor sınıfında dünya rekorunu kırdı.
"HAVA, DENİZ VE KARA SAVUNMA SİSTEMLERİNE UYGULANABİLECEK"
TEI-TJ300 Turbojet Motoru ile ilgili gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TUSAŞ'ı tebrik etti.
Bakan Varank paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk Orta Menzilli Füze Motoru TEI-TJ300, 240mm çap ile 1342N itki kuvvetine ulaşarak sınıfında dünya rekoru kırdı.— Mustafa Varank (@varank) April 16, 2021
TEI-TJ300; hava, deniz ve kara savunma sistemlerine uygulanabilecek.
Tebrikler�� @TEI_TUSAS
#MilliTeknolojiHamlesi���� pic.twitter.com/kvzSb2bfUI
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