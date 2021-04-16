Türkiye'nin ilk füze motoru dünya rekoru kırdı

Orta Menzilli Gemi Savar Füzesi için TEI tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen TEI-TJ300 Turbojet Motorunda sevindiren gelişme yaşandı. 240mm çap ile 1342N itki kuvvetine ulaşan motor sınıfında dünya rekorunu kırdı.



"HAVA, DENİZ VE KARA SAVUNMA SİSTEMLERİNE UYGULANABİLECEK"

TEI-TJ300 Turbojet Motoru ile ilgili gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TUSAŞ'ı tebrik etti.

Bakan Varank paylaşımında şu ifadeleri kullandı: