Mehmetçik'e özel olarak geliştirildi, kesintisiz atış imkanı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hafif ve ergonomik yapısı ile Mehmetçik’in hareket kabiliyetini arttıran sistem kesintisiz atış imkanı ile sahada önemli avantaj sağlıyor.
İSMAİL DEMİR YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERDİ;
Savunma sanayiimiz, Mehmetçik’e sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5.56 ve 7.62 mm makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor.
STM Defence tarafından tamamen Mehmetçik’in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip.
Sistem; hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak.
- Sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunmuşlardı! 2 kişi gözaltına alındı
- Emine Erdoğan'dan, 'Dünya İşaret Dili Günü' paylaşımı
- Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! Kaymakamlık fark etti
- AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ülkenin tüm insanlarına ihanettir
- BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan Cezeri açıkalması! Tarih verdi
- Başkan Erdoğan, Leyen ile video konferansla, Stoltenberg ile telefonla görüşecek