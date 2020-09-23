Mehmetçik'e özel olarak geliştirildi, kesintisiz atış imkanı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hafif ve ergonomik yapısı ile Mehmetçik’in hareket kabiliyetini arttıran sistem kesintisiz atış imkanı ile sahada önemli avantaj sağlıyor.

İSMAİL DEMİR YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERDİ;

Savunma sanayiimiz, Mehmetçik’e sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5.56 ve 7.62 mm makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor.

STM Defence tarafından tamamen Mehmetçik’in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip.

Sistem; hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak.