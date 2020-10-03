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Trump'tan videolu mesaj! Sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Trump, yayınladığı video mesajında "Gayet iyi olduğumu düşünüyorum ama her şeyin yolunda olduğundan emin olacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donalda Trump, dün gece koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Bu sabah sağlık durumuyla ilgili video mesajı yayınlayan Trump, "Gayet iyi olduğumu düşünüyorum ama her şeyin yolunda olduğundan emin olacağız." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Twitter hesabı üzerinden video mesaj yoluyla açıklama yapan Trump, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Walter Reed Askeri Hastanesine önlem amaçlı götürülmeden önce Beyaz Saray'da kaydettiği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Walter Reed Askeri Hastanesine gidiyorum. Gayet iyi olduğumu düşünüyorum ama her şeyin yolunda olduğundan emin olacağız."

Kovid-19'a yakalanan eşi Melania Trump'ın da durumunun iyi olduğunu belirten Trump, "Herkese çok teşekkür ederim, desteğinizi unutmayacağım." dedi.

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