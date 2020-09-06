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Sırp liderin ABD Başkanı Trump karşısında düştüğü durum dünya gündemine oturdu

Kosova ve Sırbistan arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı bir törenle Oval Ofis'te “ekonomik normalleşme” anlaşması imzalandı. Trump anlaşmanın İsrail'le ilgili maddelerini açıklarken Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic'in yaşadığı şaşkınlık dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı, 'Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz' açıklamasında bulunmuştu. 

ABD Başkanı Donald Trump, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Oval Ofis'te bir basın toplantısı düzenledi. İki ülkenin vardığı ekonomik anlaşmanın detaylarını açıkladı.

TRUMP AÇIKLARKEN VUCİC'İN ŞAŞIRDIĞI GÖRÜLDÜ

Milliyet'in haberine göre; Yayınlanan son görüntülerde, Trump anlaşmanın İsrail'le ilgili maddelerini açıklarken Vucic'in yaşadığı şaşkınlık dikkat çekti. Vucic'in başını eğdiği, sitemle heyetine baktığı anlar kameraya yansıdı. Şimdi birçok kesimden Sırbistan Devlet Başkanı'nın ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını öngören bir maddeden haberinin olmadığı, anlaşmayı tam olarak bilmeden imzaladığı eleştirileri getiriliyor.

TOPLANTININ OTURMA DÜZENİ DE ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Basın toplantısından önce Vucic'in Trump'ın masasının önünde bir sandalyeye oturtulmasının diplomatik nezaket kurallarına uygun olmadığı belirtiliyor.

TÜRKİYE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan’ın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını "derin endişeyle karşıladıklarını" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakının uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından reddedildiği belirtilen açıklamada, "Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır. Hal böyle iken, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Tüm ülkeleri bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da güçleştirecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." çağrısı da yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamayla Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.

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