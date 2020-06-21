Trump hakkındaki iddialara bir bardak su ile cevap verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde New York'ta bir konuşma sonrası kürsüden inerken zorlanması gündem olmuştu. Trump, bugün Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde yaptığı mitingde, o gün üzerinde yürüdüğü rampanın kaygan olduğunu ve bu nedenle zor indiğini belirterek, nasıl inmek zorunda kaldığını gösterdi.

Ardından Trump, Parkinson hastası olduğunu ve bu nedenle New York'taki konuşması sırasında su içerken zorlandığını iddia eden kişilere cevap niteliğinde miting esnasında kürsüde su içti. Başkan Trump daha sonra bardağı yere fırlattı.