Salda Gölü'nü ziyaret edenler anlattı: Çok güzel olmuş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Salda Gölü'nü ziyaret eden vatandaş Fatma Atik Mutlu'nun sözlerinin yer aldığı görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Salda gölü çok güzel. Manzarası çok güzel, sakin, huzurlu ve sessiz, insana huzur veren bir şekilde insanı da rahatlatıyor.

İki yıl önce de gelmiştik eşimle birlikte. O zamanda merak etmiştik, şimdide bir daha tekrar uğramak istedik.

İki yıl önce gediğimizde araçlar salda gölüne çok yakın duruyordu. Ama şu an geldiğimiz zaman korumaya alınmış ve kimse içeriye giremiyor, yanına yaklaşamıyor.

Araçları dışarıda bıraktık, hani elektrikli araçlar ile buraya kadar geldik. Oda güzel düşünülmüş.

Seyir terası yapılmış aynı şekilde.

Çevre düzenlemesi çok güzel olmuş, aşırı güzel olmuş diyebilirim.

İki yıl öncesi ile bu yılı karşılaştırdığım zaman iyi ki böyle bir düzenleme yapılmış diyorum.

Böyle olması bence gerekliydi.

Emine hanım iyi ki gelmiş. İyi ki bu düzenleme yapılmış ki gelecek nesillere de en azından bu doğa harikası aktarılabilecek sayesinde. Yoksa daha fazla yıpranıp daha fazla bozulabilirdi bu çevre diye düşünüyorum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum; bu doğaya bu şekilde katkı da bulunduğu için.