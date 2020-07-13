Ormanın kralından görkemli yağmur karşılaması

Hindistan'da yaz sıcağından bunalan tüm canlılar, 40-50 santigrat derecedeki sıcaklıkları düşüren muson yağmurlarını karşılıyor.

Çok şiddetli yağmurlar nedeniyle insanlar için sel felaketi anlamına gelen yağmurlar, vahşi doğada sevinçle karşılanıyor.

Genelde ilk yağmurlarla çamurda oynayan filler, tavus kuşu dansı gibi sevinçli karşılamalar görüntülenirken, bu kez sahneye ormanın kralı çıktı.

Hindistan'da kayda alınan görüntülerde bir aslan, bir uçurumun kıyısındaki tepeye çıkarak, gökyüzüne doğru defalarca kükrüyor.

Bu müthiş görüntülerin, Hindistan Gujarat'taki bir vahşi yaşam alanında kaydedildiği belirtiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede hızla yayılarak beğeni ve paylaşım yağmuruna tutuldu.

(star.com.tr)