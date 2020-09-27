İletişim Başkanlığı'ndan Preveze Deniz Zaferi için Başkan Erdoğan'ın sesiyle özel klip

İletişim Başkanlığınca Preveze Deniz Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla marş ve klip hazırlandı. Klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arif Nihat Asya'ya ait olan Bayrak şiirini seslendirdi.



İletişim Başkanlığınca Preveze Deniz Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla marş ve klip hazırlandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, zaferin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan marş ve klibi paylaştı.

Altun paylaşımında marştan, "Ben şehit oğluyum kulak ver ey dünya, ay-yıldızlı vatanın evladıyım unutma, ecdadımın kanından akar damarlarımda, can verir can alırız mavi vatan uğruna" dizelerine yer verdi.

Türkiye'nin "Mavi Vatan" mücadelesinin anlatıldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiiri de yer aldı.

İletişim Başkanlığından yapılan başka bir paylaşımda "Denizler tarihinin en büyük zaferi olan #PrevezeDenizZaferi'ni aynı duygularla tekrar yaşamak için yarını heyecanla bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.