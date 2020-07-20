Hafter fena çuvalladı! Füzeleri böyle çakıldı
Libya'da Hafter güçleri tarafından Tobruk'ta gerçekleştirilen SSCB üretimi P15-Termit gemi karşıtı füzenin test atışında ortaya ilgin görüntüler çıktı. Ateşlenen füze saniyeler içinde yere çakılırken, Hafter dalga konusu oldu.
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