Fransız tarihçi uyardı! "Macron'un Türkiye takıntısı hata yaptırıyor"

Ortadoğu uzmanı Fransız tarihçi Jean-Pierre Filiu, Le Monde gazetesinde "Fransa'nın Mağrip'te Türkiye'ye yönelik garip takıntısı" başlıklı blog yazısı yayımladı. Fransız tarihçi Filiu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çok fazla odaklanarak, Mağrip'te Fransız etkisine yönelik en ciddi tehditlerin daha çok Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geldiğini unuttuğunu belirtti.