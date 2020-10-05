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Ermenistan ordusu sosyal medyadaki paylaşımıyla dünyaya rezil oldu: Salaklık mı, kurnazlık mı?

Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden sürerken, Ermenistan ordusu sosyal medyadaki paylaşımıyla dünyaya rezil oldu.

Görüntülerde sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan'ın komuta merkezindeki komutanlara birifing verdiği sırada karartılmış olarak servis edilmesi gereken gizli bilgi ve haritalar açıkça seçilebiliyor.

SALAKLIK MI, KURNAZLIK MI?

Sosyal medyada paylaşılan video ile ilgili Ağar "Ermenistan ordusunun duvarlara asılı panolarda yer alan: Savunma hatlarını, karargah, birlik yerlerini ve silah mevzilerini paylaşması! Salaklık mı? Kurnazlık mı? Teyit edilecektir." değerlendirmesi yaptı.

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