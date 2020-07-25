İftira atmaya çalışırken rezil oldu! CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: Hayatımın her alanında haram para kazandım
Hain terör örgütü PKK'ya verdiği desteklerle bilinen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Halk TV'de katıldığı televizyon programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete karşı iftira atmaya çalışırken rezil oldu.
Tekin, "Çaycılık da yaptım garsonluk da yaptım, hayatımın her alanında haram para kazandım." dedi.
- MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi
- Terör devleti İsrail'de, Filistinli mahkumların koranaya yakalanması insan hakları örgütlerini kaygılandırdı
- CHP'de kurultay öncesi kavga! Canan Kaftancıoğlu'nun üzeri çizildi
- FETÖ'cülere nefes almak yok! 551 zanlı tutuklandı
- "Direndiklerini ve diz çökmedik" yükümüz çok ağır!
- "F-16'larımızın ömürlerini uzatıyoruz"