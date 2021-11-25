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Cengiz Kurtoğlu'nun bıçakla saldırdığı iddia edildiği anlar kamerada

Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, iddiaya göre aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'a bıçakla saldırdı. Olayda Mustafa Can yüzünden yaralanırken, Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 22 Kasım Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Sarıyer'de bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşının doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can ile tartışmaya başladı. Ardından masadan aldığı servis bıçağı ile Can'a saldıran Cengiz Kurtoğlu'nu araya girenler sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaylar sırasında yüzünden yaralandığını iddia eden iş insanı Mustafa Can polise giderek, Cengiz Kurtoğlu'ndan şikayetçi oldu. Restoranın güvenlik kameralarını inceleyen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cengiz Kurtoğlu'nu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan Kurtoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Cengiz Kurtoğlu, poliste verdiği ifadesinde Mustafa Can ile Orhan Gencebay ve diğer bazı sanatçılara hakaret ettiği için tartıştıklarını söyledi. Kurtoğlu'nun, Can'ın yüzünün bıçakla yaralanmadığını, tırnağı ile çizilmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.

CENGİZ KURTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Cengiz Kurtoğlu, "Öncelikle böyle bir haberle sizlerin karşısına çıkmak istemezdim. Bir konuya açıklık getirmem gerekiyor. Ben de herkes gibi kendine ait değer yargıları olan bir insanım. Eş aile, dost gibi konularda ise oldukça hassasım. Sevdiklerime karşı söylenen haksız bir söylemi asla kabul edemem.

Böyle tartışmanın 'Bıçaklı Saldırı' olarak lanse edilmesinden dolayı oldukça üzgünüm. Bu konuyla alakalı hukuki süreci avukatım başlatıp takip edecek. Bu bilgi kirliliğinin ortadan kalkması adına da olaya ait görüntülerin orijinal ve montajsız halini sizlerle paylaşıyorum. Olay artık kamuoyunun takdirindedir" ifadelerine yer verdi.

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