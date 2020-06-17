Böyle rezalet görülmedi! Cartoon Network'te bebeklere işkence görüntüleri yayınlandı

WarnerBros'a bağlı Amerikan merkezli Cartoon Network çizgi film kanalında rezalet görüntüler yayınlandı.



Cartoon Network çocuk kanalında satanist ayini düzenlendi. Ekrana gelen görüntülerde bebeklere işkence yapılırken gazeteci Mehmet Ali Önel yaşananlara tepki gösterdi. Kısa filmde şeytana tapanlara özgü kıyafetler giyen çizgi film kahramanları yeni doğmuş bebeklere önlerinde bulunan masalarda müzik eşliğinde ağır işkenceler yapıldı.

Olaya tepki gösteren Gazeteci Mehmet Ali Önel televizyon ekranlarına yansıyan bu duruma isyan etti. Önel Twitter hesabından yaptığı açıklamada:

"Bu medya grubunun Türkiye yayın hakları iptal edilmelidir. Bu işin lami cimi yok! Bu şeytan dostları artık açıktan savaşıyor. Bunlara gereken cevap verilmelidir. Bu zihniyetin insanları zehirlemesine göz yumulamaz! Yayının nerde yapıldığının önemi yok! Bu bir zihniyet!" ifadelerini kullandı.

KANALIN SİCİLİ BOZUK



Türkçe yayın yapan Cartoon Network isimli çocuk kanalının geçmiş dönemlerde yayınladığı içeriklerden farklı zamanlarda ceza yediği ortaya çıktı. Çizgi film kanalında yayınlanan 'Clarence' adlı çizgi film, şiddet, argo ve cinsellik içeren sahneleriyle RTÜK tarafından cezalandırıldı. Satanist propagandası ile tepki çeken Cartoon Network'ta tepki çeken yayınlara da yer verildi. Annesinin makyaj malzemesiyle kendine ruj süren erkek çocuğa topuklu ayakkabı giydirilmesi ve benzeri içerikler çizgi film olarak aynı kanalda yayınlandı. Uzmanlar, Cartoon Network'un şiddet, sihir, büyü unsurları ile çocuklara yanlış örneklik teşkil eden yayınlara devam ettiğini ve bu konuda ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.