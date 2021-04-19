Bayraktar TB-2 Rusların kabusu oldu!

Türk SİHA'ları Rusların kabusu oldu. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Bayraktar TB2'lerin kullanamaz hale getirdiği Rus dronlarının ardından Rusların Rossiya 1 televizyonunda "Lancet" isimli kamikaze dronun, Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB-2'yi de imha edebildiğini iddia eden bir animasyon yayınlandı. Bu animasyonun Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satışının ardından gelmesi dikkat çekti.



Türk SİHA'ları Dağlık Karabağ zaferinin ardından Ukrayna'ya da satılması Rusya'da büyük huzursuzluk yarattı. Rus yapımı "Lancet" isimli kamikaze dronun, Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB-2'yi de imha edebildiğini iddia eden bir animasyon Rusların Rossiya 1 televizyonunda yayınlandı.



Rossiya 1 televizyonunda Rusya Merkezli Kaleşnikof şirketine bağlı ZALA AERO tarafından üretilen 'havada mayın döşeme' sistemi temelli yeni İHA'ların tanıtıldığı bir animasyon yayınlandı.

VİDEONUN UKRAYNA'YA SİHA SATIŞININ ARDINDAN GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Rusya-Ukrayna krizinin had safhada olduğu dönemde Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı SİHA'lar Moskova'da büyük rahatsızlık yarattı. Bu animasyonun özellikle bu döneme gelmesi dikkat çekti.

SİHA'LAR RUS DRONE'LARIN KABUSU OLDU

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Bayraktar TB2'lerin sahadan sildiği Rus hava savunma sistemiyle, Rusya uluslararası arenada büyük bir prestij kaybına uğramıştı. Elektronik harp sistemlerini en ileri seviyede uygulayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk uçaklarına kilitlenen Pantsir S-1'leri SİHA operasyonları ile kullanılamaz hale getirmişti.