Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama kameralarda

İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangına müdahale etti. Patlama nedeniyle çevre binalar da etkilendi, camları kırıldı. İki binada ciddi hasar oluştu. Yaralı 3 kişi binadan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.