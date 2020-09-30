Azerbaycan'dan nokta atışı... Ermeni topçusu böyle vuruldu

Azerbaycan ordusu yayımladığı görüntülerle orduya bağlı SİHA tarafından işgalci Ermeni ordusuna ait topçu birliğini imha ettiği anları paylaştı. Azerbaycan ordusuna bağlı SİHA'lar işgalci Ermenistan'a ait topçu birliklerini imha etti.



Azerbaycan ordu birliklerinin mevzilerini bombalayan işgalci Ermeni ordusuna bağlı topçular, Azerbaycan ordusuna bağlı SİHA'lar tarafından nokta atışıyla imha edildi.

İHA'da yer alan habere göre Azerbaycan askeri kuvvetleri, çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.

NOKTA ATIŞIYLA VURULDULAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordu birliklerinin mevzilerini bombalayan Ermeni ordusuna bağlı topçuların nokta atışıyla imha edildiği belirtildi. Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri de paylaştı.