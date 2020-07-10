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Ayasofya Camii'nden huzur veren ses yükseldi! İşte ilk ezan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Danıştay'ın Ayasofya'yı müze statüsünden çıkarmasının ardından kararname yayınladı ve Ayasofya'nın ibadete açıldığını duyurdu.

HUZUR VEREN SES AYASOFYA'DAN YÜKSELDİ..

Kararın ardından Ayasofya Camii'nden ilk ezan sesi yükseldi.

Ayasofya kararı öncesinde bölgede toplanan insanlar telefonlarıyla hemen kayda girdi.

İLK NAMAZ 15 TEMMUZ'DA

Öte yandan gözler ilk namaz için açıklanacak tarihe çevrildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk namazın önümüzdeki hafta içinde kılınabileceğini söyledi.

Bu sözler, daha önce de ilk namaz için işaret edilen 15 Temmuz tarihini güçlendirdi.

AK Parti teşkilatları da Ayasofya'da kılınacak ilk namaza katılabilmek için hazırlığa başladı.

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