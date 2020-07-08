  • BIST
    119680
  • Dolar
    6,8681
  • Euro
    7,7578
  • Altın
    398,9380
İstanbul
20 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sivrice depreminden etkilenen Tunceli'de kesin hasar tespiti çalışmaları başladı
Arakan'da siviller "gelişigüzel" öldürüldü
Fernando Alonso Formula 1'e dönüyor
İsrail'in katliamları: 2 bin 158 Filistinli şehit oldu
Tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı Darmanin'i savundu
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması
Bülent Turan: "'Sorulmadı" ifadesi külliyen yalan
Van'da batan teknenin yeri tespit edildi
MSB'den net mesaj: PKK-YPG'ye izin verilmeyecek
Atık metallerden insan portresi
Avusturya'dan Kovid-19 nedeniyle bazı AB üyesi ülkelere seyahat uyarısı
Libya Ulusal Petrol Kurumu, şartları yerine getirilirse Sidra Limanı'nda üretimi başlatabilir
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 4,5 milyonu aştı
Orta Doğu'da Kovid-19 vakalarında yaşanan artış ikinci dalga endişesine yol açıyor
Algı oyunu tutmadı! 4 ülke Türkiye'nin yanında yer aldı
Yukatel Denizlispor, 5 maçtır kazanamıyor
Nil Nehri'nde binlerce yıllık Mısır hakimiyeti sona erebilir
Karatay'a kötü haber!
RTÜK'ten İlhan Taşçı'ya net cevap!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ateşkes çağrısı yapanlar Trablus'u bombalıyor
Yağmur bulutları İstanbul semalarında
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Ayasofya açıklaması
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
ÖSYM 3 sınava başvuru yapamayan adaylar için yeni hak tanıyacak

VİDEO GALERİ

Atık metallerden insan portresi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ustası Mervan Altınorak, çevre kirliliği konusuna dikkat çekmek için hurda otomobil, tır, kamyonet, traktör ve motosikletten topladığı 50 bin parçadan 2,5 metrelik insan portresi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne destek vermek için hurdacılardan bilye, zincir, çivi, yay, bilye, amortisör, vida, balata, buji veya atık durumdaki malzemeleri toplayan mozaik ustası Altınorak, atölyesinde 6 aylık çalışma sonunda parçaları bir araya getirdi. Çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla daha öncede çeşitli hayvan figürleri yapan Altınorak, 500 kilogram ağırlığında, 2,5 metre uzunluğunda insan portesi yaptı.

Mozaik ustası Altınorak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla insan portesini yaptığını söyledi. Portre üzerinde 6 aydır çalıştığını ve amacının çevre kirliğine dikkat çekmek olduğunu aktaran Altınorak, ''Çevre kirliliğine dikkat çekmek için çalışmamıza başladık. 6 aydır yoğun bir çaba sarf ettiğimiz eserimizi tamamladık. Hurdacılardan otomobil, tır, kamyonet, traktör ve motosiklet çıkan atık durumdaki parçalarını atölyeme getirerek burada bir araya getirdim.'' dedi.

Amacının çevresel bilinç oluşturmak olduğuna dikkat çeken Altınorak, ortaya çıkan figürlerin yurt dışından da ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

SON EKLENENLER