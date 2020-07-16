AK Partili Tevfik Göksu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a yaptığı zararı sıraladı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında konuşan AK Parti Esenler Belediye Başkanı ve partisinin İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu sert ifadeler kullandı. İBB yönetimini topa tutan Göksu, durdurulan projeleri tek tek açıkladı. Göksu, projelerin genelinin AK Parti belediyelerinin bulunduğu ilçelerde olduğunu vurguladı, "Partizanlık yapmayacaklar ya..." dedi. Göksu, Bahçelievler'de engelli asansörü yapımının bile İBB tarafından durdurulduğunu açıkladı.
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