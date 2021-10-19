Camiye saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Kandahar vilayetinde Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camii'ne, 15 Ekim'de düzenlenen saldırıda 47 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırının görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, camiye yaklaşan 2 terörist, kapıda bekleyen caminin 2 güvenlik görevlisine ateş edip yaralıyor.
Patlamanın şiddeti görüntülere yansıdı
Ardından, camiyi yolun karşısında gözetleyen 3. güvenlik görevlisi, DEAŞ teröristlerine ateş ederek 1 saldırganı yaralıyor.
Yaralı terörist, camiye giden koridorda yere düşüp üstündeki bombayı patlatıyor. Patlamanın şiddeti kamera görüntülerine yansıyor.
Yaralanmayan diğer terörist ise caminin içerisine girerek üstündeki bombayı patlatıyor
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