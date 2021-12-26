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26 Aralık 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:26 Aralık 2021 Pazar 18:00:00

Zamanda yolculuk başladı

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NASA, uzay tarihinin en büyük projelerinden birisi olan James Webb Uzay Teleskobu'nu fırlattı. Fırlatma 27 dakika sürdü.

NASA, uzay tarihinin en büyük projelerinden birisi olan James Webb Uzay Teleskobu'nu fırlattı. Fırlatma 27 dakika sürdü. Şu an için en büyük keşiflerin yapıldığı Hubble teleskobu yani uzayda belirli bir derinliğin ötesini göremiyordu. Ancak James Webb Uzay Teleskobu, bir nevi zamanda yolculuk yapacak. NASA'ya göre teleskop 13.5 milyar yıl öncesine yolculuk yapabilecek. Bu da dünyanın oluşumu olan Büyük Patlama olayına yakın dönemleri kapsayacak. Yaklaşık 1 buçuk milyon kilometre uzaklıkta konumlanacak teleskop, 6 ay sonra ilk görüntülerini bizlerle paylaşacak.

Öyle ki şu anda en güçlü ve aktif uzay teleskopu olan Hubble, dünyadan 500 kilometre uzakta 31 yıldır görev yapıyor. Webb, 200 binden fazla galaksiyi keşfeden Hubble'dan yaklaşık olarak 100 kat daha kaliteli kameralara sahip. olduğu belirtiliyor. Bu karşılaştırmaya bakılırsa James Webb'in insanlık için verebileceği veriler şimdiden heyecanlan uyandırıyor.

Etiketler : Zamanda yolculuk başladı NASA James Webb Uzay Teleskobu
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