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25 Ağustos 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 17:00:00

Yüzleri benzeyenlerde DNA ortaklığı!

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İspanya'da yapılan çalışmada, yüzleri benzeyen kişilerin DNA'larında ortaklık tespit edildi.

İspanya'da yapılan çalışmada, yüzleri benzeyen kişilerin DNA'larında ortaklık tespit edildi. 4 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, tamamen aynı yüze sahip olma ihtimalinin ise trilyonda bir olduğu belirtildi. Araştırmada yer alan Dr. Manel Esteller, "Bu sonuçların adli tıpta, DNA'dan suçlunun yüzünün yeniden oluşturulmasında ve genetik tanıda ipuçları vererek gelecekte etkileri olacak" dedi.

Etiketler : Yüzleri benzeyenlerde DNA ortaklığı DNA Dr. Manel Esteller
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