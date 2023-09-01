"Yüzlendirme" ve "adli yaşlandırma" uygulamaları TEKNOFEST'te tanıtıldı

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

Festivalde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığının standı beğeni topladı.

Stantta, antropoloji laboratuvarında tanınmaz hale gelmiş cesetlerin kimlik tespiti için kafataslarına uygulanan "yüzlendirme" yöntemi ile kayıp çocukların bulunması için başvurulan "adli yaşlandırma" uygulaması anlatıldı.

Buna göre, adli vakada bulunan iskelet ya da kemik parçalarının öncelikle bir insana ait olup olmadığını belirleyen ekipler, insana ait olduğu tespit edilen kemiklerden yola çıkarak kişinin cinsiyet, yaş ve boy uzunluğunu belirliyor.

Ekipler, kendilerine ulaştırılan kafataslarına yaptıkları "yüzlendirme" ile kayıp kişinin gerçek yüzüne yüksek oranda benzeyen bir profil elde ediyor. Ortaya çıkan eşkal, kişinin kimliğinin tespitinde büyük kolaylık sağlıyor.

Bir çocuğun uzun süredir kaybolması gibi vakalarda ise kişinin fiziksel özelliklerinin değişebileceği göz önünde bulundurularak "adli yaşlandırma" uygulaması yapılarak kayıp kişiye daha kolay ulaşılması sağlanıyor.