Türkiye'nin yeni silahı kabusları oldu!

"Düşman hava sahasında uzun süre gezebiliyor, hedefini bularak başarıyla imha ediyor."

Seri üretim için gün sayan Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı'nın özellikleri Yunan basınında yer alırken, yerli İHA'nın ilk kez EFES-2022 Tatbikatında tanıtıldığına dikkat çekildi.

Kargı'nın frekansları tespit etme özelliği sayesinde radarları etkisiz hale getirdiği vurgulandı.

"YUNAN SİLAHLI KUVVETLERİ TEYAKKUZDA"

Sportime.gr haber sitesi, kargının uzun süre havada kalarak hedefleri yok edebildiğini ifade etti.

Atina yönetiminin, Türk İHA ve SİHA'ları karşısında çözüm arayışında olması da Yunan basınında gündem oluyor.

Hem yazılı hem de görsel basında yer alan haberlerde, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin teyakkuzda olduğu vurgulandı. Özellikle hava kuvvetlerini güçlendirmek için girişimlerde bulunulduğuna dikkat çekildi.

"ABD'DEN İHA ALMAK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ"

Yunan Hava Kuvvetleri'nin de ABD'den İHA almak için harekete geçtiği bildirildi.

Üç İHA ve iki kontrol istasyonu alımının Atina'ya maliyetinin 350 milyon euro olması bekleniyor.

Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un da 7-9 Haziran'da İsrail'i ziyaret etmesi planlanıyor.

İsrail'den kiralanan iki "Heron" tipi İHA'ya yenilerinin eklenmesi hedefleniyor.