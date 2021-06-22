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22 Haziran 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 17:00:00

YouTube'dan PİP müjdesi

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Milyonlarca kullanıcıya sahip olan YouTube, resim içinde resim (PiP) özelliği için herkesi sevindirecek yeni bir açıklama yaptı

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan YouTube, resim içinde resim (PiP) özelliği için herkesi sevindirecek yeni bir açıklama yaptı. PİP özelliği premium olmayan aboneler dahil olmak üzere tüm kullanıcıların YouTube uygulamasını kapatmasına ve videolarını küçük bir açılır pencerede izlemeye devam etmesine izin verecek.

Etiketler : YouTube PiP PİP özelliği premium
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