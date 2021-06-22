YouTube'dan PİP müjdesi

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan YouTube, resim içinde resim (PiP) özelliği için herkesi sevindirecek yeni bir açıklama yaptı. PİP özelliği premium olmayan aboneler dahil olmak üzere tüm kullanıcıların YouTube uygulamasını kapatmasına ve videolarını küçük bir açılır pencerede izlemeye devam etmesine izin verecek.

