YouTube'dan HATA PAYI

Google, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yeni trendlere uygun şekilde tasarım değişikliği yaptı. İçerik üreticilerinin karşısına yenilikler ile çıkan YouTube, videoları yeniden yükleme gereksinimini ortadan kaldıracak düzeltme özelliğini aktif etti. İçerik üreticiler, yükledikleri videolarda oluşan bilgi hataları ve teknik hatalar nedeniyle çoğu zaman yeniden yüklemek zorunda kalıyor. Videonun yeniden yüklenmesi nedeniyle etkileşim kaybı yaşayan içerik üreticiler, yeni özellik sayesinde düzeltme yapmak istediğiniz hataya bilgi kartı ekleyebilecek.

