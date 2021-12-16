YouTube'da Minecraft rekoru

Tüm zamanların en başarılı oyunlarından birisi olan Minecraft için hazırlanan video YouTube'da bir trilyondan fazla izlendi. Minecraft'ın bu başarısı, video paylaşım platformunda çeşitli şekillerde kutlanmaya başlandı. Minecraft Live 2021 sırasında Mojang Studios, oyunun zaman içerisinde ölçek ve topluluk olarak büyümeye devam ettiğini belirtti. Buna ek olarak Ağustos 2021′de aylık 141 milyondan fazla aktif kullanıcı bildirdiğini ortaya çıkardı.

