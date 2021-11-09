YouTube'da değişim zamanı

Son dönemde tam ekran video izlerken platformun 'dikey moddayken' sağladığı olanakları kullanıcılarına sunmak için yeni özellikler ekleyen YouTube, bu yelpazeyi genişletmeyi planlıyor. Tam ekrandayken yorumları ve video açıklamasını görüntüleme, beğenme ve paylaşma gibi seçenekleri ekleyen YouTube, bu eklentileri daha da kolay ulaşılır hale getirecek.



En son haber başlıklarında platforma ekleyeceği yeni özelliklerle oyuncu YouTuberlara sağlayacağı desteklerle yer alan YouTube, geçtiğimiz aylarda mobil cihazlara yeni özellikler eklemek için de çalışmalarını sürdürdü. Mobil uygulamalarında tam ekran video görüntülerken kullanıcılarına 'dikey modda' da sunulan seçenekleri eklemeye çalışan YouTube, bu yelpazeyi giderek genişletmeyi hedefliyor.

Platforma yapılan önceki eklentilerde yatay moddayken yorum yapma ve video açıklamasını gösterme gibi özellikler yer alıyordu. Fakat YouTube, mobil cihazlarda videolar tam ekrandayken bile uygulamayı tıpkı dikey ekrandaki gibi kısa yoldan kullanabilme özelliği eklemeyi planlıyor.