YouTube'da beğenmeme sayısı artık yok
Google, YouTube platformundaki beğenmeme sayısını kaldırdığını 10 Kasım'da duyurmuştu.
Google, YouTube platformundaki beğenmeme sayısını kaldırdığını 10 Kasım'da duyurmuştu. Video paylaşım sitesinin hem mobil uygulamasında hem de web sitesinde geçerli olan karar nedeniyle YouTube videolarında beğenmeme sayısı artık gözükmüyor. İçeriklere eskiden olduğu gibi dislike bırakılabilecek. Kaç kişinin bıraktığını ise artık sadece kanal sahibi görecek.
- YouTube'da beğenmeme sayısı artık yok
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