VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son gün 30 Kasım
Türkiye'yi de örnek gösterdi!
Selçuk Bayraktar o anı anlattı
Yeni Zelandalı milletvekili kendi doğumuna bisikletle gitti
Peru'da 7,5 büyüklüğünde deprem
İçişleri'nden yeni genelge: Artık izin verilmeyecek
Terör örgütü bölgede köşeye sıkıştı
Türkiye yeni bir şehir kurdu
Komandolar ''girilemez'' denilen bölgede!
Türkiye'nin Latin Amerika açılımı
Salgın sürecinde talep arttı... Türkiye'den 120 ülkeye kozmetik ihracatı
Lego gibi birleştirdiler... Rusya'ya gönderildi
Türk mühendislerden büyük başarı
Sarıkamış'ta kış
Başkan Erdoğan'dan dünyaya terörle mücadelede çağrısı
Ekranların yeni ikilisi Tolga'yla aynı dizide buluşacak
YouTube'da beğenmeme sayısı artık yok
Ringlerin Kurdu hikayesiyle şaşırtıyor
Hayvan dostu kampüs
Son dansçı ayı Brütüs'ü kaybettik
Ambulans uçaklar 53 ülkeden hasta getirdi
Müslüme Yağal'ın ölümünde önemli gelişme
Okyanusya'da gerilim tırmanıyor!
Donanmaya yeni nefes olacak! Testleri başarıyla geçti
28 Kasım 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:28 Kasım 2021 Pazar 17:30:00

YouTube'da beğenmeme sayısı artık yok

ABONE OL

Google, YouTube platformundaki beğenmeme sayısını kaldırdığını 10 Kasım'da duyurmuştu.

Google, YouTube platformundaki beğenmeme sayısını kaldırdığını 10 Kasım'da duyurmuştu. Video paylaşım sitesinin hem mobil uygulamasında hem de web sitesinde geçerli olan karar nedeniyle YouTube videolarında beğenmeme sayısı artık gözükmüyor. İçeriklere eskiden olduğu gibi dislike bırakılabilecek. Kaç kişinin bıraktığını ise artık sadece kanal sahibi görecek.

Etiketler : YouTube Google YouTube platformu
Villa davasında mutlu son

Villa davasında mutlu son
‘Kaçış' başladı!

‘Kaçış' başladı!
Tolgahan'dan eşine pahalı jest

Tolgahan'dan eşine pahalı jest
3 yıl sonra döndü

3 yıl sonra döndü
Sevenleriyle buluşuyor

Sevenleriyle buluşuyor
Köy hayatından şehre dönüş

Köy hayatından şehre dönüş
Tiyatro yapmayı çok istiyordum

Tiyatro yapmayı çok istiyordum
Kural bozdular

Kural bozdular
Usta sanatçı kendine geldi: Yüreklere su serpen haber

Usta sanatçı kendine geldi: Yüreklere su serpen haber

EN ÇOK OKUNAN HABERLER