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01 Nisan 2021 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 16:00:00

YouTube'da ‘beğenmeme' sansürü

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YouTube yıllardır kullanıcıların "beğen" ya da "beğenme" butonlarını kullanarak platformdaki videoları değerlendirmesine izin verdi.

YouTube yıllardır kullanıcıların "beğen" ya da "beğenme" butonlarını kullanarak platformdaki videoları değerlendirmesine izin verdi. Fakat, başparmak aşağı butonu kimi zaman zorbalık olarak kullanılabiliyor. Bunun önüne geçmek isteyen platform, "beğenmeme" sayısını gizleyen yeni bir tasarımı test etmeye başladığını duyurdu.

Etiketler : YouTube beğen beğenme
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