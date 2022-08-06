YouTube'a video yakınlaştırma geliyor

YouTube, yıllardır beklenen videoları yakınlaştırma yeteneğini nihayet devreye aldı. "Pinch to zoom" isimli test özelliği kapsamında videoları 2x'ten 8x'e kadar yakınlaştırabilmek mümkün. Ancak yeni özellik ilk etapta sadece Premium kullanıcılarına özel sunulacak. 1 Eylül tarihine kadar test edilecek yenilik, kullanıcılar tarafından beğenilmesi durumda YouTube'a dahil edilecek.

