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26 Nisan 2021 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 16:30:00

YouTube'a kolaylık geldi

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Bu zamana kadar Google hesabı ile YouTube kanal ismi ve profil resmi birbirine bağlıydı.

Bu zamana kadar Google hesabı ile YouTube kanal ismi ve profil resmi birbirine bağlıydı. İki hesaptaki bilgiler ayrı ayrı değiştirilemiyordu. Yeni güncelleme, bu zorunluluğu ortadan kaldırdı. Yeni kanal düzenleme seçeneğiyle kanal sahipleri artık direkt YouTube mobil uygulamasından kanal resmi ve ismini değiştirebilecekler. Buradan değiştirdiğiniz bilgiler, Google hesabınızı hiçbir şekilde etkilemeyecek.

Eğer hesabınızda doğrulama rozeti varsa kanalınızın adını değiştirmeden önce bir kez daha düşünmenizde yarar var. İsim değişikliği yapmak doğrulama rozetinin kanaldan silinmesine neden oluyor. İçerik üreticinin onu yeniden alabilmek için YouTube'a başvuru yapması gerekiyor.

Etiketler : Google hesabı YouTube YouTube kanal ismi ve profil resmi
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