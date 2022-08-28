YouTube 'topladığı' konum verilerini silecek

YouTube Müzik, bugüne kadar topladığı konum verilerini sileceğini ve bundan sonra artık konum verisi toplamayacağını duyurdu. 'Bugüne kadar neden topluyordunuz ki zaten?' sorusuna cevap da 'Bulunduğunuz konumda dinlemek isteyebileceğiniz şarkı listelerini size önermek için konum bilgilerinizi topluyordu. Örneğin eğer spor salonundaysanız size buna uygun bir şarkı listesi, eğer iş yerindeyseniz buna uygun bir şarkı listesi öneriliyordu' şeklinde oldu. YouTube Müzik'in bu yaklaşımı, 26 Eylül Pazartesi günü itibariyle son bulacak ve bütün konum temelli şarkı listesi önermeleri, konum ayarları ve uygulama izinleri kaldırılacak.

