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12 Nisan 2022 Salı 15:40:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 15:50:00

YouTube Shorts çok para kazandıracak

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Google, kısa biçimli video formatı YouTube Shorts'un kullanımını yaygınlaştırmak için Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede içerik üreticilere 100 milyon dolara kadar ödeme yapıyor.

Google, kısa biçimli video formatı YouTube Shorts'un kullanımını yaygınlaştırmak için Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede içerik üreticilere 100 milyon dolara kadar ödeme yapıyor. YouTube CEO'su Susan Wojcicki, bu fona ek olarak Shorts için yepyeni bir para kazanma sistemi geliştirdiklerini belirtti ancak bu sistemin detaylarını paylaşmadı.

YouTube CEO'su Susan Wojcicki, Kasım ayında alınan 'beğenmeme sayısının kaldırılması' kararıyla ilgili son noktayı koydu. YouTube CEO'su Susan Wojcicki, beğenmeme özelliği hakkında konuştu. Çatı şirket Google, Kasım ayında yayınladığı bir duyuruda, YouTube'daki dislike butonunun bazen kanallara toplu saldırı düzenlemek amacıyla kullanıldığını söylemişti ve içerik üreticileri bundan korumak için beğenmeme sayılarını kaldırmıştı.

Susan Wojcicki, "Beğenmeme sayısını neden kaldırdınız?" sorusu üzerine "Bunun tartışma yaratacağının farkındaydık. Ancak platformdaki ekosistemin geneli için doğru olan neyse, onu yapmamız gerekir." ifadesini kullandı. YouTube CEO'su daha sonra dislike butonunun içerik üreticiler üzerindeki etkisine değindi. Bir yenilik yapmadan önce onu birçok farklı senaryoda denediklerini ve kullanıcıların nasıl tepki vereceğini hesaplamaya çalıştıklarını belirten Susan Wojcicki, "Bunun[eski sistemin]yeni içerik üreticiler üzerinde kötü bir etkisi olduğunu anladık" diyerek, küçük içerik üreticileri desteklemek için beğenmeme sayısını kaldırmaları gerektiğini savundu. Wojcicki, bu tarz kararları verme konusunda çok zorlandıklarını ancak YouTube'daki içerik üreticilerin iyiliği için bunu yapmak zorunda olduklarını da sözlerine ekledi. Ayrıca 2018 yılının en popüler içeriklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve dislike bombardımanına tutulan YouTube Rewind 2018 videosunun bu kadar beğenilmemesine de çok şaşkın olduğunu açıkladı.

Etiketler : YouTube Shorts Wojcicki YouTube Rewind 2018
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