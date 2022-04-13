YouTube çok daha kullanışlı olacak

Dünyanın en büyük video platformlarından YouTube, iOS tarafında resim içinde resim desteğini çıkaracağını duyurdu. Bu özellik müzik ve videoların diğer uygulamaları açtığınızda veya mobil cihazınızın ekranını kapattığınızda bile arka planda oynatılmaya devam etmesini sağlayacak.



Bu özellik sayesinde kişiler video izlerken telefonlarında / tabletlerinde başka şeyler yapabiliyor çünkü video ufak bir pencere halinde oynatılmaya devam ediyor. İşte bu özellik için bir açıklama yapan firma, İngilizce adı üzerinden kısaca PiP olarak geçen özelliğin önümüzdeki günlerde herkes için kullanıma sunulmaya başlayacağını belirtti. Bu özellik sadece iOS 15 ve üstü cihazlarda çalışacak ve yüksek ihtimalle Premium abonelik gerektirecek.