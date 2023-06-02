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02 Haziran 2023 Cuma 11:52:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 11:52:00

YÖRÜK 4X4 Türkiye'deki ilk görevine Cumhurbaşkanlığında başladı

Kaynak: AA

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Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen zırhlı araçlardan biri daha Türkiye'de kullanılmaya başlandı.

Nurol Makina tarafından geliştirilen YÖRÜK 4X4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, Türkiye'de ilk kez güvenlik güçlerinin envanterindeki yerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı envanterine katılan YÖRÜK 4X4, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve dışındaki görevlerde kullanılıyor. YÖRÜK 4X4, yüksek mobilite ve sürat özellikleriyle konvoyun önemli parçalarından biri oldu. Başkanlığın kullanımına sunulan YÖRÜK 4X4'ün üzerinde ASELSAN tarafından üretilen SARP ZAFER Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi yer alıyor.

HAFİF, HIZLI, GÜVENLİ

Emniyet güçleri ve askeri birliklerin kullanımı için tasarlanan YÖRÜK 4X4, kullanıcısına, hafif zırhlı araç sınıfında en üst seviye mobilite ve koruma performansı vadediyor. Araç, kullanıcı isteklerine göre değiştirilebilir yüksek seviyede balistik ve mayın/el yapımı patlayıcı koruması sağlıyor.

YÖRÜK 4X4, modüler tasarımı sayesinde yüksek yoğunluklu çatışma ortamlarında muharip, personel taşıyıcı, hava savunma ve keşif aracı gibi roller üstlenebiliyor.

Saatte 120 kilometrenin üzerinde seyir hızına çıkabilen, ağır yük taşıyabilen araç, 7,62 ve 12,7 milimetre makineli tüfek, 40 milimetre bomba atar, hava ve tanksavar gibi silah sistemleriyle donatılabiliyor.

8 ton ağırlığa, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip YÖRÜK 4X4, 11 kişiye kadar personel taşıyabiliyor.

Nurol Makina, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için YÖRÜK 4X4'ün pikap versiyonunu da geliştirdi.

İHRACATTA YILDIZI PARLIYOR

İlk kez IDEF-2017'de sergilenen YÖRÜK 4X4, henüz tasarım aşamasındayken birçok ülkenin dikkatini çekti ve sipariş aldı.

Nurol Makina, YÖRÜK 4X4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç için Avrupa'nın da aralarında bulunduğu farklı coğrafyalardan 5 ülkeyle sözleşme imzaladı.

Araçların üretim ve teslimatlarını sürdüren Nurol Makina'nın elinde yüzlerce YÖRÜK 4X4 siparişi bulunuyor. Şirket, farklı coğrafyalardaki ihtiyaçlara yönelik olarak yeni ihracat görüşmeleri yürütüyor.

Etiketler : savunma sanayi yörük zırhlı araç
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