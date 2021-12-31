TSK'nın gücüne güç katacak! Vural, TSK'ya teslim edildi

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31 Aralık 2021 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 15:00:00

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Yılın son gününde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne VURAL Elektronik Taarruz sistemi teslimatı

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yılın son gününde milli yazılım ve donanım altyapısına sahip VURAL Radar Elektronik Harp Sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatının gerçekleştiğini duyurdu.

Savunmada yılın son gününde de teslimatlar devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli yazılım ve donanıma sahip Vural Radar Elektronik Harp Sistemi'nin Elektronik Taarruz versiyonlarının ilk kez TSK'ya teslim edildiğini açıkladı.

Etiketler : Milli yazılım VURAL Radar Elektronik Harp gücü
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