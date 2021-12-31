TSK'nın gücüne güç katacak! Vural, TSK'ya teslim edildi

Savunmada yılın son gününde de teslimatlar devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli yazılım ve donanıma sahip Vural Radar Elektronik Harp Sistemi'nin Elektronik Taarruz versiyonlarının ilk kez TSK'ya teslim edildiğini açıkladı.

Yılın son gününde teslimatlarımız devam ediyor.



Milli yazılım ve donanıma sahip #VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi'nin Elektronik Taarruz versiyonlarını ilk kez TSK'ya teslim ettik. Hayırlı olsun..



VURAL ordumuzun Elektronik Harp gücüne önemli katkı sağlayacak.



➡️ @aselsan pic.twitter.com/tLrEmrWAhq — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 31, 2021