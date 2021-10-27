Yerli ve özgün olarak üretildi: Ukrayna ordusu ASELSAN'a emanet

ASELSAN'ın Ukrayna ordusunda kullanılan Kazak-2M1 tipi zırhlı araçlar için silah sistemleri tedarik edileceği öğrenildi.

Sputnik'in Defence Blog'dan aktardığı habere göre; ASELSAN, Ukraynalı Practika şirketi tarafından geliştirilen Kazak-2M1 zırhlı araçları için Sarp Dual ve Sarp Zafer uzaktan komutalı stabilize silah sistemleri tedarik etmeye hazır olduğunu belirtti.

Practika şirketinden yapılan açıklamadaysa Sarp silah sistemlerinin Kazak-2M1 zırhlı araçlarına monte edileceği kaydedilirken "Bu, Ukrayna'nın askeri ekipmanı için tamamen yeni, muharebe görevlerinin kalitesini belirgin şekilde artırabilecek bir çözüm" ifadelerine yer verildi.

ASELSAN'ın sitesinde yer alan bilgilere göre SARP ZAFER Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, muharebe alanı ihtiyaçlarına cevap vermek ve kritik tesisleri korumak üzere hassas keşif yeteneğini etkin atış gücü ile birleştiriyor.

SARP ZAFER Sistemi, taktik kara araçlarında hava ve kara tehditlerine karşı kullanılabileceği gibi sabit tesislerde asimetrik tehditlere karşı da kullanılabiliyor.

ASELSAN SARP-DUAL Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistem de, ana silah olarak 7.62mm makineli tüfek, 12.7mm uçaksavar veya 40mm bombaatar takılabilen, bu silahların yanına yardımcı silah olarak ise 7.62mm makineli tüfek takılabilen bir silah sistemidir.

Gelişmiş uzaktan komuta ve gözetleme imkânı sağlayan SARP Sistemi, atış yapan personelin ortam farkındalığını artırmakta ve güvenliğini en üst seviyeye taşımaktadır. Tekerlekli/paletli zırhlı araçlara ve sabit platformlara entegre edilebilen, uzaktan komutalı olması nedeniyle personel güvenliğini sağlayan etkili ve çok yönlü bir sistemdir.