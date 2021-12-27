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27 Aralık 2021 Pazartesi 12:01:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 12:02:00

Yerli ve milli olarak üretildi

Kaynak: DHA

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi yolunda bir başarı hikayesi daha. Milyonlarca dolar cari açık verdiğimiz tamamı ithal X-Ray cihazları artık yerli olarak üretiliyor" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 gün önce gittiği Gaziantep Havalimanı'nda ASELSAN'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği ARIN X-Ray bagaj kontrol cihazlarını kontrol etti, özellikleri hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ARIN'ın bagaj, çanta gibi nesneleri görüntülemek için kullanıldığı belirtilerek, "Cihazımız yüzde 75 oranında yerliliğe sahip. Muadillerine göre yüzde 30 daha avantajlı" bilgisi verildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile birlikte X-Ray cihazlarını test eden Bakan Varank da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cihazların artık yerli olarak üretildiğini belirtti. Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi yolunda bir başarı hikayesi daha. Milyonlarca dolar cari açık verdiğimiz tamamı ithal X-Ray cihazları artık yerli olarak üretiliyor" ifadesini kullandı.

11 AYDA ÜRETİLDİ

Daha önce Türkiye'de üretilmeyen ve tamamı ithal edilen X-Ray görüntüleme sistemi, milli imkanlarla 11 ay gibi kısa bir sürede geliştirdi. ARIN X-Ray bagaj kontrol cihazlarının ilk teslimatı Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal binasına yapıldı. Binaya 18 adet yerli X-Ray cihazı kuruldu. Proje kapsamında Tokat Havalimanı yeni terminal binasına da 12 adet ASELSAN ARIN X-Ray bagaj kontrol cihazının 2022'de teslim edilmesi planlanıyor.

Etiketler : ASELSAN ARIN X-Ray bagaj kontrol cihazı Bakan Varank
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