Yerli ve milli imkanlarla üretildi: Artık Togo'ya da ihraç ediliyor

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla üretilen mayın temizleme aracı MEMATT, Togo'ya da ihraç edildi.

SavunmaSanayist'in haberine göre, konuyla ilgili olarak ASFAT A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "MEMATT ihracatı hız kesmiyor!Azerbaycan ve Burkina Faso'dan sonra ASFAT, Togo'ya 2 adet MEMATT teslimatını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve Togo Silahlı Kuvvetler Bakanı Gnakade'nin teşrifleriyle gerçekleştirdi. Togo'ya hayırlı olsun!" ifadelerine yer verildi.

ASFAT'ın dizayn, prototip, seri üretim ve sertifikasyon çalışmalarını kamu ve özel sektör iş birliğiyle 14 ayda tamamladığı MEMATT'ın ilk ihracat müşterisi, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri olmuştu.

Özel sektör ile kamu iş birliğiyle geliştirilen ve Millî Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) tarafından sertifiye edilen MEMATT, halihazırda Karabağ bölgesindeki mayınların temizlenmesi için Azerbaycan Ordusu tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) Teknik Özellikleri