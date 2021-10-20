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20 Ekim 2021 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 09:22:00

Yerli ve milli imkanlarla üretildi: Artık Togo'ya da ihraç ediliyor

Kaynak: SavunmaSanayist

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Yerli ve milli imkanlarla üretilen mekanik mayın temizleme aracı MEMATT, Azerbaycan ile Burkino Faso'nun ardından Togo'ya ihraç edildi.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla üretilen mayın temizleme aracı MEMATT, Togo'ya da ihraç edildi.

SavunmaSanayist'in haberine göre, konuyla ilgili olarak ASFAT A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "MEMATT ihracatı hız kesmiyor!Azerbaycan ve Burkina Faso'dan sonra ASFAT, Togo'ya 2 adet MEMATT teslimatını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve Togo Silahlı Kuvvetler Bakanı Gnakade'nin teşrifleriyle gerçekleştirdi. Togo'ya hayırlı olsun!" ifadelerine yer verildi.

ASFAT'ın dizayn, prototip, seri üretim ve sertifikasyon çalışmalarını kamu ve özel sektör iş birliğiyle 14 ayda tamamladığı MEMATT'ın ilk ihracat müşterisi, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri olmuştu.

Özel sektör ile kamu iş birliğiyle geliştirilen ve Millî Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) tarafından sertifiye edilen MEMATT, halihazırda Karabağ bölgesindeki mayınların temizlenmesi için Azerbaycan Ordusu tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) Teknik Özellikleri

  1. Özgün Tasarım
  2. Çoklu Ataşman Kullanımı
  3. Modüler Dizayn
  4. Parça Değişim Kolaylığı
  5. Balistik Zırh
  6. Kolay Taşınabilirlik
  7. 500 m Uzaktan Kontrol Yeteneği
  8. Farklı Arazi Şartlarında Kullanılabilme
  9. Kontrol ve Görüntü Aktarımı
  10. 4 km/h İntikal Hızı
  11. %60 Dikey Eğim
  12. 250 mm Temizleme Derinliği
  13. %40 Yanal Eğim
  14. 1700 mm Temizleme Genişliği
Etiketler : MEMATT ihracatı Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı Recep Tayyip Erdoğan
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