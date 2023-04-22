Türkiye'nin ilk jet motoru "Gökbey" ile havada

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22 Nisan 2023 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 13:00:00

Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopter olan GÖKBEY'i uçurdu

Kaynak: IHA

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün test uçuşunda ilk özgün helikopter Gökbey'i uçurduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen T625 GÖKBEY Helikopteri, TEI tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 Turboşaft Motoru ile ilk test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.

TUSAŞ'ın özgün projesi konumunda yer alan T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı bir şekilde devam ediyor. Seri üretimi devam eden ve 3 adet 2023 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilecek olan T625 GÖKBEY Helikopteri, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.

"EN ZORLU İKLİM VE COĞRAFYALARDA DAHİ GÖREVİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İCRA EDEBİLECEK"

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY Helikopteri görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında Milli TS1400 Turboşaft Motorları ile de etkin bir şekilde icra edebilecek. 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 km/sa azami sürate, 20.000ft servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip GÖKBEY, harici yakıt tankıyla yaklaşık 5 saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Etiketler : savunma sanayii ismail demir gökbey helikopter motor
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