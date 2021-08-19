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19 Ağustos 2021 Perşembe 12:31:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 12:31:00

Yerli üretimde büyük adım! ASELSAN üretimi yerli anten Türk Telekom şebekesinde kullanılacak

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ASELSAN'ın ürettiği yerli anten Türk Telekom şebekesinde test edilmeye başladı. Söz konusu uygulamayla, haberleşmede yerli ve milli sistemlerin gelişimine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Türk Telekom ve ASELSAN'ın yerli ve milli teknolojiler geliştirme vizyonu kapsamında iş birliği ile ASELSAN'ın ürettiği antenin Türk Telekom şebekesinde test edilmesine başlandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretimin payını artırmak ve 4.5G ile başlayan süreçte haberleşme teknolojileri için yapılacak yatırımların yerli ve millî kaynaklarla karşılanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan tüm projelere Türkiye'nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom tarafından verilen destek, 2021 yılında da artarak sürüyor.

Son olarak ASELSAN'ın yeni geliştirdiği baz istasyonu anteni, Türk Telekom ile birlikte aktif bir sahada denenmeye başlandı. 40 yılı aşkın tecrübesi ile ASELSAN'ın ürettiği çoklu bant destekli olan ve 2G-3G-4.5G servisleri verebilen söz konusu yeni nesil antenin test versiyonlarının kurulumu Türk Telekom şebekesinde yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türk Telekom olarak yerli baz istasyonu antenlerinin ürünleştirilmesi konusunda ASELSAN ile çalışmalara devam ediyoruz. ASELSAN tarafından geliştirilen çoklu bant destekli antenleri, sahalarımıza kurup test etmeye başladık. Yerlilik anlamında çok kıymetli olan bu projenin önemli dönüm noktalarından biri olan saha testleri aşamasını birlikte gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise ASELSAN olarak, operatör sahasında canlı testlerde görülen sonuçlarının ürünlerin gelişimi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Türk Telekom ile ortak yapılan test faaliyetlerinden aldığımız geri bildirimlere göre, ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz 2021 yılının ikinci yarısı için seri üretim çalışmalarımız ve diğer operatörler için planlanan kurulumlar da tüm hızıyla sürüyor. Yüksek teknolojilerimiz ile yeni tip yerli ve milli antenler geliştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Türk Telekom ASELSAN Prof. Dr. Haluk Görgün
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