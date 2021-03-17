Yerli seyir füzeleri artık daha güçlü!
ROKETSAN ile Meteksan arasında Hassas Güdümlü Stand-Off Mühimmatı (SOM) için Radar Altimetre ve Anteni'nin SOM mühimmatına entegrasyonun ve tedarikine yönelik 16 Şubat 2021 tarihli bir sözleşme imzalandı.
ROKETSAN ve Meteksan arasında "SOM" seyir füzelerini daha da güçlü kılacak Radar Altimetrelerin entegrasyonu için sözleşme imzalandı
Meteksan'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Meteksan Savunma Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilen ve çeşitli platformlarda kullanılan Radar Altimetre, daha da geliştirilerek Stand-Off Mühimmatı (SOM) seyir füzesine entegre edilerek yüksek hassasiyette seyir ve hedefleme yapmasına katkı sağlayacak.
Yüzde yüz yerli imkanlarla askeri standartlara uygun şekilde Meteksan Savunma Sanayii tarafından geliştirilen Radar Altimetreler; uçak, İHA, helikopter gibi çeşitli hava araçlarında kullanılan güdümlü mermilerin manevra ve yüksek hız esnasında dahi hassas irtifa ölçümlerini gerçekleştirebiliyor. Geniş frekans bandında çalışan, düşük çıkış gücü ve irtifaya uygun şekilde otomatik ayarlanan güç kontrol mekanizması sayesinde algılanma olasılığı düşük olan radar altimetreler, çevre koşulları ve uçuş testlerindeki başarısı ile rakiplerine üstünlük sağlıyor.
CRA Radar Altimetre ürün ailesinin son yıllarda gerek yapılan testlerde gerek sıcak temaslarda elde ettiği başarı sonucu yapılan ihracatlarla yurt içi kullanımın yanında yurt dışında da büyük ilgi görüyor.
Meteksan Savunma tarafından geliştirilen CRA Radar Altimetre, yerli ve milli füze sistemlerine güç katmaya devam ediyor.— Meteksan Savunma (@MeteksanSavunma) March 16, 2021
"Hassas Güdümlü Stand-Off Mühimmatı'na (SOM) Radar Altimetre Entegrasyonu ve Tedariki Sözleşmesi" @roketsan ile Meteksan Savunma arasında imzalandı. ������ pic.twitter.com/ikuz7pmGXZ