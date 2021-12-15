Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Alman-Türk Bilişim ve İletişim Teknolojileri İleri Araştırmalar Merkezi'nin (GT-ARC) iş birliğiyle düzenlenen "Otomotiv Sektöründe Yeni Nesil Teknolojiler ve Otonom Araçlar" semineri çevrim içi gerçekleştirildi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim'in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, GT-ARC Direktörü ve Berlin Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Kürsü Başkanı Prof. Dr. Şahin Albayrak ve Ford Otosan Otonom Sürüş Sistemleri Lideri Berzah Ozan katıldı.

"BATARYA ÜRETİMİ GEMLİK'TE BAŞLAYACAK"

TOGG projesiyle sadece elektrikli araç üretmenin değil, batarya, otonom araç teknolojileri gibi yenilikçi teknoloji alanlarında Türkiye'deki üretim ve AR-GE altyapısının da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, "Yerli otomobilin seri üretimiyle birlikte araçlarda kullanılacak olan bataryaların Türkiye'de üretilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TOGG ile dünya devi Farasis, batarya hücresi yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak. Öte yandan, küresel firmaların da ülkemizde bu alanda artan ilgisine şahit oluyoruz. Ford, Türkiye'deki fabrikasında elektrikli ticari araç ve akü üretimi için 2 milyar euroluk yatırımını duyurdu. Bu yatırım ile Ford, kendisi ve Volkswagen için elektrikli ticari araçların üretimini gerçekleştirecek" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA HIZLI ŞARJ OLACAK"

Elektrikli araç yatırımlarıyla birlikte Türkiye'de elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasını destekleyecek şarj altyapısı konusunda da çalışmaları hızlandırdıklarını aktaran Kacır, "Teknik standartları yayınladık. İl il, ilçe ilçe şarj istasyonu ihtiyacını belirledik. Buna yönelik destek mekanizmalarını tasarladık. 2022 yılı sonunda TOGG'un satışlarını destekleyecek şekilde, Türkiye'nin dört bir yanında hızlı şarj istasyonlarımızı hazır hale getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kacır, Türkiye'de TOGG ile birlikte gelişecek mobil ekosistemiyle çok sayıda girişimin ortaya çıkacağına, mobilite alanında "Turcorn"lar çıkaracaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

"10 YIL İÇİNDE ALMANYA'DA DİREKSİYONSUZ OTONOM ARAÇLAR GÖRECEĞİZ"

Berlin Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Kürsü Başkanı Prof. Dr. Şahin Albayrak da otonom araçlara ilişkin Almanya'daki son gelişmeleri paylaştı.

Albayrak, Almanya'da gelecek 10 yıl içerisinde direksiyonsuz otonom otomobillerin yollarda görülebileceğini ve ülkede bu konuda önemli altyapı çalışmaları yapıldığını anlattı.

Ford Otosan Otonom Sürüş Sistemleri Lideri Berzah Ozan ise Ford Otosan'ın özellikle otonom ağır ticari araçlarla ilgili yaptığı çalışmalara değinerek, otonom araçların yaygınlaşmasıyla Türkiye'deki insan kaynağının, ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirebilecek nitelikte olduğunu kaydetti.